تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين والمشاهير علي السوشيال ميديا، صورة قديمة بالأبيض والأسود تعود لمرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة​، حيث تفاعل معها المتابعون بشكلٍ كبير، معربين عن ان إبنتها تشبهها إلى حدّ كبير في هذا العمر.

أنها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التى استطاعت أن تحصد بتلك الصوره عدد كبير من الإعجابات والتعليقات والمشاركات من قبل محبيها عبر كافة مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين علي أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من مرحلة الطفولة للفنانة شيرين عبد الوهاب

في سياقٍ آخر، وجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة داعبت من خلالها جمهورها، بسبب اقتراب احتفالها بعيد ميلادها، حيث طالبتهم بعد التطرق إلى عمرها، حيث من المقرر أن تبلغ 40 عاما، وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”.

وعلي الصعيد الفنى، تعمل شيرين حاليًا على الانتهاء من اختيار وتسجيل أغنيات ألبومها الجديد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، إذ انتهت من تسجيل نصف عدد الأغنيات، بالإضافة الى التحضير لفيلم جديد مع المؤلف أمير طعيمة كما طمأنت محبيها على صحتها بعد غيابها الطويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.