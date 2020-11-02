تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “رانيا يوسف” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة رانيا يوسف

في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا كبيرًا خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4، بعدما ظهرت بصحبة ابنتها الصغرى “نانسي”، التي أطلت بفستان والدتها الذي ظهرت به في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 40، والذي أثار جدلًا واسعًا وقتها، لكونه شفافا وبدون بطانة.

وعلقت رانيا يوسف على وجود فتحات كثيرة في الفساتين التي ترتديها، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: “مش شايفاها زيادة أنا شايفاها أوكي، واللي شايفها زيادة ميبصش عليها.. عايزة أقولك إن بناتي اللي بيختارولي الفساتين، وبيشجعونى علي الشقاوة”.

وعلى الصعيد الفنى، تشارك الفنانة رانيا يوسف فى بطولة “مسلسل شارع 9″ المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته نرمين الفقي وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وهدى الأتربي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، حسام فارس، وأحمد الدمرداش، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ويناقش المسلسل – وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة – مجموعة من قصص الحب والفساد وبعض القصص الإجتماعية، ويحمل اسم أحد شوارع منطقة المعادي بالقاهرة وهو شارع 9، وتدور الأحداث حول عدد من سكان الشارع يجسدهم أبطال العمل.