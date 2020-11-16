تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “سمية الخشاب” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية سمية الخشاب

في سياقٍ آخر، نشرت النجمة سمية الخشاب على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام صورة لها تبرز فيها جمالها ورشاقتها، وعلقت على الصورة قائلة: “مساء الخير عليكم حبايبي”، لترد إحدى متابعاتها قائلة: “سميه اوعي تتجوزي خااالص.. خليكي كدة جميلة ومع نفسك ومامتك وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي.. الحياه حلوة من غير راجل ينكد علينا ويحبطنا والله وردت سمية عليها لتوافقها الرأي بقولها: “فعلا یارندا عندك حق أنا حاسة إني هادية ورايقة ومستمتعة بحياتي جدا”.

وعلي الصعيد الفنى، تعاقدت الفنانة سمية الخشاب، علي المشاركة فى “مسلسل موسى” بطولة النجم محمد رمضان، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لها مع محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية وتجسد الخشاب دور إمرأه صعيدية تربطها صلة قرابة بـ رمضان خلال أحداث “مسلسل موسى” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة،

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق، ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.