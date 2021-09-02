أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية ” زينة “، والتى نشرت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة لها من طفولتها، لم تختلف فيها معالم وجهها بعد أن كبرت، حيث احتفظت بجمال الطفولة حتى بعدما كبرت وتداولها عدد من محبيها بشكلٍ مكثف عبر مواقع التواصل.

صورة من طفولة الفنانة «زينة»

هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو طريف للفنانة زينة، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف. زينة وجهت تحـــ ـــذيرا للعروس من الزواج، وحــ ــرضتها على الهرب، حيث قالت مازحة: “أنا بحـــ ـذرك.. إنتِ حلوة وزي القمر وصغيرة يعني في وقت تفكري، إيه الجواز ده.. اجري يا حبيبتي حـــ ـرام”.

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وكانت زينة قد رفعت قضــية إثبــات نســب طفليها للفنان أحمد عز، الذي ارتبطت به بزواج ســ ـري، بحسب كلامها، وهو ما زال عز ينفـــيه حتى الآن، وبعد أن أثبــتت المحكمة نسـ ـب الطفلين لعز، رفعت زينة قضــية خلـ ـع من أحمد عز، للضـــ ـرر الذي تعرضت له، وأيّد القضاء بأحكامه موقف زينة.

يُذكر أن الفنانة زينة قد كشفت من قبل تفاصيل عن فترة زواجها من الفنان أحمد عز، قائلة: “تزوجته عـــ ـرفي في 15 شهر يونيو عام 2012 في وجود أهلي.. وسافرنا أمريكا، عشان نوثــ ـق الزواج العــ ـرفي في القنصـلية المصــرية هناك.. وكان عاوزني أعــ ـتزل الوسط الفني، وكان بيجــ ـيلي شغــ ـل كتير جدا في الوقت ده، وكان هيبــ ـقى نقلة كبيرة في حياتي”.

واستكملت زينة حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، مؤكدة أنها توجهت إلى القنصلية المصرية في أمريكا لتوثـــق عقـ ــد الزواج، حتى تتمكن من اصطـحاب ابنيها إلــى مصر.. مضيفة: “عشان انزل مصر بعيالي لازم يكون هناك توثـيق يثـبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبــ ـات الزواج مدنيا في أمريكا”.

وتابعت:” ورجـ ــعنا على مصر ومفــ ـيش مشــ ـكلة، فأحمد مش وحــ ـش.. وبيؤدى فريضة الحج والعمرة ومــ ـشو بيسيب فـــ رض صلاة.. وكنت بحبه من عشر سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.. وهو شخص كويس قــــوي.. وحملت في شهر 1 مارس 2013 وولدت في شهر أكتوبر من نفس السنة بأمريكا”.

وأضافت زينة: “ولدت في الشهر السابع في أمريكا، وفي هذه الأثناء والد أحمد عز مـــ ـرض، فاضــ ـطر إلى النزول لمصر، وكان الاتفاق إنه يجي أمريكا مرة أخرى يدفــ ـع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت انفـصل عنه، وعندما علم بهذا قرر الانفـصال ولم يصـــرف على أبنائي”، لافتة أنه بعد ذلك ثــ ـارت أزمــ ـة نسـ ــب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.

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