أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدها وتبلغ من العمر 3 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “مى نور الشريف” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها مع والدها الفنان الكبير الراحل “نور الشريف“، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأكد البعض أن ملامحها تشبه والدتها الفنانة بوسي بشكل أكبر.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة ” مى نور الشريف ” برفقة والدها الفنان الراحل

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة مى نور الشريف بـ عيد الأم برفقة والدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة المعتزلة نورا، بجانب شقيقتها سارة، حيث نشرت مي صور من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهر الجميع في الصور التى نشرتها، وهم يحتفلون بعيد الأم في إحدى المطاعم الكبرى، وعلقت مى نور قائلة: “خالتي نورا و امي ربنا يخليكوا تاج فوق راسي و ربنا يحميكوا و يديكوا الصحة”.

وتابعت “سارة أختي حبيبتي ربنا يقويكي و يديكي الصبر عليا.. خالتي هدي أول عيد أم من غيرك ربنا يرحمك و يغفر لك و يدخلك الفردوس الأعلي ان شاء الله بدون سابقة عذاب”.

واضافت: “عمتي عواطف (حبيبة أبويا) ربنا يغفر لك و يرحمك و يجمعنا بيكوا و بكل الحبايب علي خير”.

وعلي الصعيد الفنى، تجدر الأشارة إلي تغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم”، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.