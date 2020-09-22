شاركت إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة المصرية ​نيللي كريم​ وهي طفلة وقارنتها بصورة حديثة لها، وما أدهش المتابعين أن ملامحها لم تتغير كثيراً على الرغم من مرور السنين.

إشارة إلى أن نيللي كريم إنضمت إلى فريق عمل فيلم “30 مارس” الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أحمد الفيشاوي والممثلة المصرية دينا الشربيني، إذ إنها تظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم.

فيلم “30 مارس” ينتمي إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد مدني، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح، وندى موسى، الى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم إنجي المقدم.



















