أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة المصرية “أميرة فتحي” التى شاركت متابعيها بصورة لها من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم ومازلت تحتفظ ببعضها حتى الآن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية ” أميرة فتحي”

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أميرة فتحي أحمد، من مواليد 28 كانون الأول/ديسمبر عام 1974، وتخرّجت في كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي، وتزوجت من المنتج وائل حب، وأنجبت منه إبنتين هما “مليكة”، التي توفيت في عامها الثاني، و”جويرية”، وفي عام 2009 إنفصلت عن زوجها لمدة يومين فقط.

أميرة فتحي أحمد، من مواليد 28 كانون الأول/ديسمبر عام 1974، وتخرّجت في كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي، وتزوجت من المنتج وائل حب، وأنجبت منه إبنتين هما “مليكة”، التي توفيت في عامها الثاني، و”جويرية”، وفي عام 2009 إنفصلت عن زوجها لمدة يومين فقط.

تؤكد أميرة فتحي أن وفاة إبنتها “مليكة”، بسبب إصابتها في القلب، هو أسوأ حدث في حياتها، وقالت في مقابلة صحفية: “لا بل يومان أعتبرهما الأسوأ في حياتي، الأول يوم توفي والدي، والثاني يوم رحلت إبنتي البكر، فأنا لا أحب التحدّث عن هذين اليومين لئلا أنهار من البكاء”.

على الرغم من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، إلا أن أدوارها دائماً ما تترك بصمة لدى الجمهور، وتؤكد أميرة فتحي أن جميع أدوارها جزء من شخصيتها الحقيقية، وكشفت أنها لا تمانع تجسيد أدوار الإغراء والإثارة، ولكنها ترى ضرورة أن يكون ذلك في سياق درامي.

بنهاية عام 2016، مرّت أميرة فتحي بظروف صحية مضطربة، وأجرت 3 عمليات جراحية، إثر تعرضها لآثار جانبية من وجود كيس دهني في جسمها. وكشفت في مقابلة صحفية أن العناية الألهية إنقذتها من الموت، بعد أن أجرت عملية جراحية وقامت بإستئصال كيس دهني في القدم، لكن الطبيب لم ينظف الجرح جيدًا، وهذا الأمر سبب لها مضاعفات.

كانت الفنانة اميرة فتحى، قد أعربت عن استيائها مؤخرًا بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على “فيسبوك“، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

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