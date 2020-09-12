تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها نجمة الغناء اللبنانية “جوليا بطرس” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة المطربة اللبنانية “جوليا بطرس”

في سياقٍ آخر، أصدرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس بيان رفض واستنكار لمعايدة المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلى “​أفيخاي أدرعي”،​ بمناسبة عيد ميلادها بـ أبريل الماضي، حيث أطلقت عليها “معايدة مسمومة”.

وكتب الحساب الرسمى لجوليا بطرس عبر موقع التغريدات “تويتر”: “ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول فى نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التى وصلتها اليوم من الناطق بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلى تفرض رفض هذه المعايدة المريبة”.

وكان الناطق بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قرر أن يقدّم معايدة هدفها الإساءة والاستفزاز للفنانة جوليا بطرس بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر فيديو لعناصر من الجيش الإسرائيلي تعزف أغنية “لا بأحلامك”، وعلق قائلا: “كل عام وأنت بخير يا جوليا بطرس. لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيداً من الفيروس”.