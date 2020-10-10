تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها النجمة المغربية “سميرة سعيد” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة الفنانة المغربية سميرة سعيد

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.وظهرت سميرة سعيد بلوك جديد مرتدية فستان باللون الأسود وقبعة مع نظارة بعدسات فضيه وتسريحة شعر جديدة.وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة “عندما تكون الأمور صعبة.. اضحك من القلب حتى تتحسن.. ”

وعلي الصعيد الفنى، خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها في العالم العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية بعنوان “قط وفار”، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك TikTok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.