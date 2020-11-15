تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على جمالها.

أنها النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة “هيفاء وهبي”

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقاطع فيديو لمنزلها المتضرر في وسط بيروت، حيث باشرت بإصلاحه بعد انتظار دام 3 أشهر. وكان منزل هيفاء قد تضرر نتيجة انفجار بيروت في 4 آب\أغسطس الماضي، وهي قامت بنشر صور وفيديوهات له وقتها. ويبدو أن هيفاء ستقوم بورشة كبيرة في بيتها تشمل تغيير الديكورات والأثاث

وعلي الصعيد الفنى، يلقى “مسلسل أسود فاتح” الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي ويُعرض على قناة “شاهد vip” نجاحاً كبيراً تتردد أصداؤه على وسائل التواصل الاجتماعي، “مسلسل أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .