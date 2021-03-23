أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 10 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “حنان مطاوع” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها مع والدتها الفنانة القديرة “سهير المرشدي“، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها تتمتع بشبه كبير مع والدتها.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” حنان مطاوع ” مع والدتها الفنانة ” سهير المرشدي “

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة حنان مطاوع، على الاحتفال بـ عيد الأم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيدوهات “إنستجرام“، وكتبت رسالة لوالدتها، قائلة: «النهاردة عيد ميلاد أول حب فى حياتى، كل سنة وانتى طيبة يا ماما وربنا يبارك فى عمرك ويقدرنى أسعدك يا حبيبتي، وكل سنة وجميع الأمهات بخير».

وفي السياق الفنى، تنتظر حنان مطاوع عرض “مسلسل القاهرة كابول” في شهر رمضان 2021، حيث تشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وخالد كمال وكريم سرور وحسنى شتا وسامح السيد ويسرا المسعودى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل ورد“، مؤكدة أنها تخوض مرحلة فنّية جديدة تزيد ثقتها وتحقق حلمها”.وتقدم دور فتاة في حارة شعبية، ولها شقيق وشقيقة، وبعد وفاة والدهم الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله تدخل في مشكلات وأزمات كثيرة، وتحاول التغلب عليها والخروج منها.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل إلي جانب الفنانة حنان مطاوع عدد من الفنانين منهم: نضال الشافعي، ومحمد عز، وتيام مصطفى قمر، وعايدة رياض، وهاجر الشرنوبي، ووفاء سالم، وتأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.