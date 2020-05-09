الأمر بدأ بمقطع فيديو على الصفحة الرسمية للفنانة على موقع التغريدات “تويتر”، قامت بنشره أثناء مشاركتها في طفولتها بإحدى فوازير النجمة الإستعراضية شريهان، وللمرة الأولى كشفت موقعها داخل الاستعراض، حيث كانت شريهان تحملها بين يديها.

ثم تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو ولقطات منه، للفنانة الشابة “جميلة عوض” حفيدة الفنان الراحل محمد عوض والتى رافقت شريهان اثناء استعراضها في الفوازير الرمضانية . وعلقت عوض علي الفيديو، قائلة: “كل سنة وأنتو طيبين، spot me ” .

Spot me! كل سنه و انتو طيبين pic.twitter.com/N04udoYT4i — Jamila Awad (@jamilaawad) September 2, 2017

يُذكر عن الفنانة جميلة عوض، أنها ولدت في مصر، ترعرعت وسط عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة اللبنانية راندا عوض وهي حفيدة الفنان الراحل محمد عوض. التحقت بجامعة MSA حيث تدرس الإعلام، كما التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الاعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

أما عن مسيرتها الفنية، فبدايتها كانت إخراج فيديو كليب غنائي للمطربه المصرية “نسمة محجوب”، ثم أنطلقت عوض لتشارك في عديد من الأعمال الدرامية، يعد أبرزها مسلسل “تحت السيطرة” مع الفنانة نيلي كريم ومسلسل “لا تطفئ الشمس” مع الفنانة ميرفت أمين، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية آخرهم فيلم “بنات ثانوي” والذي تم طرحه في دور العرض مع بداية عام 2020 .