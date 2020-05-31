أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيره، حيث كان يحملها الفنان المصري الراحل “أنور وجدي” وكانت حينها تبلغ من العمر عدة أشهر تقريباً، وحازت تلك الصوره نسب انتشار كبيرة بين النشطاء، فمنهم من اعتبر أن ملامحها في الطفولة لم تتغير بشكل كبير، ومنهم من اعتبر أن شكلها في الطفولة يختلف كلياً عما هي عليه اليوم.

هذه الطفلة هي الفنانة المصرية “هالة فاخر” التى لمع نجمها بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.و حصدت شهرة واسعة و فتحت لها أبواب الشهرة في مصر والوطن العربي،

يُذكر أن الفنانة هالة فاخر، قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “سكر زيادة” المأخوذ من فورمات أميركي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب ويشارك فيه ايضاً عدد من ضيوف الشرف أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، و سليمان عيد.