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هذه الطفلة التي أصبحت فنانة عربية شهيرة‎.. خمنوا من هي!

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Shatha Hassoun young

انتشرت منذ أيام صورة لطفلة صغيرة تردد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنها لإحدى الفنانات التي عرفت في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في طفولتها.

وينال هذا النوع من الصور في مرحلة الطفولة بالأسود والأبيض إعجاب المتابعين الذين يحاولون معرفة هوية صاحبة هذه الصورة .

ليتضح بأن هذه الصورة بالأبيض والأسود هي للفنانة العراقية ​شذى حسّون​ حين كانت طفلة.

ومن جهة أخرى، تثير دائماً الفنانة العراقية ​شذى حسون​ حماس المتابعين حيث ارتدت في الفترة الأخيرة الحجاب وشاركت متابعيها بصور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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