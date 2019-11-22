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هذه الطفلة التي اصبحت ممثلة مصرية شهيرة.. خمنوا من هي!

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arwa gouda

نشرت الممثلة المصرية ​أروى جودة​ صورة لها تظهرها في مرحلة الطفولة الى جانب شكلها حاليا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وقد علّقت أروى عليها قائلة: “كله كوم والخدود كوم تاني.. زمان ودلوقت”.
الجدير ذكره ان أروى جودة تشارك في فيلم “أشباح أوروبا” الذي تخوض بطولته النجمة اللبنانية هيفا وهبي، ويشاركها ايضا أحمد الفيشاوي، قصة كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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