بكلمات من القلب، هنأت النجمة آيتن عامر والدتها بمناسبة يوم الأم، ونشرت عدة صور تجمعها بها من مراحل عمرية مختلفة منذ طغولتها الى شبابها وصولا الى عمرها الحالي.

ولفتت آيتن الأنظار بصورها من الطفولة والتي لا تزال تحافظ على بعض ملامحها ولم تتغيّر، لافتين الى انها طفلة جميلة ولا تشبه والدتها، التي أورثت الكثير من ملامحها لابنتها الفنانة وفاء عامر.

وعلقت النجمة المصرية على الصور قائلة “انا مهما اروح واجي ماليش غير حضن أمي. ‏من بعدها مفيش امان ومفيش حنية. هي ‏المخلصة الوفية الحاجة الحلوة اللي فيا”.

وتابعت “‏هي البركة اللي عندي وماليش بركة إلا هي، ‏الطيبه الأميرة أمي الست الأصيلة. ‏حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة.كل سنة وانت طيبة يا أمي”.من جهة ثانية، تشارك آيتن في بطولة مسلسل “في يوم وليلة” مع النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، محمد مهران وآخرين، وهو سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.