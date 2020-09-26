تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور شهدت ظهور الفنان المصري “محمد فراج” مع خطيبته التى أدهشت المتابعين عند الكشف عن هويتها حيث أنها ممثلة شهيرة شاركت بالعديد من الأعمال.

وبالتعريف عن بسنت شوقي هي ممثلة مصرية شاركت في عدد من الأدوار الفنية، خاصة في التليفزيون والأعمال الدرامية، من بينها “مسلسل نيللي وشريهان” وهي خطيبة الفنان المصري محمد فراج، وقدما معاً بعض الأعمال من بينها “مسلسل تحت السيطرة”، والذي كان نقطة تحول في تاريخ محمد فراج الفني.

في سياقٍ مُتصل، أشعل الفنان محمد فراج موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ونشر احدث صورة تجمعه بخطيبته الممثلة بسنت شوقي، والتي ردت على رسالته لها برد طريف، وسط تفاعل من الجمهور ونجوم الفن،حيث كتب فراج في رسالته لخطيبته، مقطع من أغنية الكينج، محمد منير: “صوتك أرق من النايات.. صوتك غنا مالى السكات.. صوتك مفيش أى شعر يقدر حبيبتى يوصفه”، وردت عليه بسنت شوقي برد طريف وكتبت: “ياكسوفي”.

وعلي الصعيد الفنى، يجسد الفنان محمد فراج خلال أحداث مسلسل “تقاطع طرق” دور رجل أعمال سلفي ولديه العديد من مشاريع السوبر ماركت داخل مصر وفى دولة أمريكا ويدعى بـ”الشيخ إبراهيم”، وتكشف حلقات المسلسل علاقته ببطلة العمل منى زكى وتايسون – محمد ممدوح للمخرج تامر محسن.

كما ينتظر محمد فراج عرض أحدث أعماله الفنية والممثل فى “فيلم الصندوق الأسود” أمام منى زكي ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية “هجّام”، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.