كشفت الفنانة التركية جنان أرغودار التي عُرفت بدورها “توليب سبهان” في مسلسل “حرب الورود” آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة أظهرت من خلالها التغييرات التي أحدثها المرض في شكلها، وأرفقت الصورة بالتعليق: “لديكم الكثير من الأسئلة. دعوني أطلعكم على آخر التطورات. انتهى العلاج الكيميائي. ثمة المزيد من الجلسات، لكنني أتمتع بصحة جيدة”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين والمشاهير الذين وجّهوا إليها رسائل الدعم متمنين لها الشفاء العاجل ومعبّرين عن اشتياقهم لرؤيتها على الشاشة مجدداً. وأضافت جنان أرغودار: “اعتدت هذه الحالة، أي الصلع وشعري الجديد. كل شيء على ما يرام”.

ويُشار إلى أنها اكتشفت إصابتها بالمرض أخيراً، وهو ما دفعها، بحسب ما ذكر موقع ntv التركي إلى الطلب من القيّمين على مسلسل “اتصل بوكيل أعمالي” السماح لها بالتوقف عن العمل من أجل متابعة علاجها. ويُذكر أن الممثلة التي تبلغ الـ43 عاماً متزوجة من الممثل كنان إيجي ولديهما طفل واحد.













