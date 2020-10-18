تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة مصرية شهيرة، حفرت أسمها بماء من ذهب في قائمة عظماء تاريخ الفن في مصر والعالم العربي، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً.

أنها كوكب الشرق السيدة “أم كلثوم” التى حصدت تلك الصورة النادرة من طفولته كم هائل من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من عشاقها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، مشيدين ببرائتها وجمالها

صورة نادرة من طفولة كوكب الشرق أم كلثوم

الجدير بالذكر عن أم كلثوم أن أسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضاً بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم، كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

وهي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م. وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.

المطربة الراحلة “أم كلثوم”