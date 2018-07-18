هذه هي قصة “فيديو سقوط جو رعد”.. هل إبتلعه المسرح فعلاً؟

تحوّل إسم الفنان جو رعد في الساعات الماضية إلى الإسم الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما سارعت بعض الصفحات بنشر فيديو تحت عنوان “سقوط جو رعد على المسرح”

وبقي السؤال الأبرز بين صفوف روّاد الإنترنت هو “هل فعلاً إبتلع المسرح جو رعد كما يظهر في الفيديو؟”، بخاصةٍ أن الأخير لم يجب على إتصالات الصحافيين لتأكيد أو نفي الخبر بل إلتزم الصمت

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الجواب هو كلا، فالفيديو المُتداول بكثافة لا يعود إلى جو رعد بل إلى DJ أجنبي إنكسر به المسرح أثناء إستعراضه قبل يومين، وقد إنتشر الفيديو بشكلٍ كثيف في البرازيل.

المصدر: lbcgroup.tv

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