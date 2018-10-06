هذه وصية فاروق الفيشاوي لنجله أحمد بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان

كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن وصيته لنجله أحمد التي يريده أن ينفذها عقب وفاته، وذلك بعد يومين من إعلانه عن إصابته بمرض السرطان.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمه، أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين.

وبحسب “إرم نيوز”، قال الفيشاوي خلال كلمته أمس إن هناك عملًا عن المطران كابوشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وأضاف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية.

وأوضح الفيشاوي أنه سيوصي نجله أحمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور.