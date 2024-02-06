كشف الفنان هشام جمال كواليس تقدمه للنجم أحمد زاهر لطلب يد ابنته ليلى أحمد زاهر، وأول رد فعل لوالدها.

تفاصيل خطبة هشام جمال وليلى زاهر

وقال هشام جمال خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس معه ومع ليلى في برنامج “صاحبة السعادة” “أنا إتقدمت لزيزو في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي”.

وأضاف هشام جمال “كان عندنا حاجة وإتقابلنا في النادي، وبعد ما خلصنا الموضوع كان رايح عزاء وأنا رايح نفس العزاء، وقعدنا نتغدى في النادي مع بعض، وفجأة خطفته بسؤال هنعمل إيه في موضوع ليلى”.

وتابع “أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام، وإتكلمنا 4 ساعات، وبعد العزاء كملنا كلام لغاية الساعة 2 الصبح”.

موقف أحمد زاهر

أوضح هشام جمال أنه حرص على طمأنة الفنان أحمد زاهر على النقطة الأهم بالنسبة له قائلا: “حكيت له كل حاجة ممكن تبقى مهم يعرفها، وليه إحساسي كده ناحية بنتك، وليه شايف إنك المفروض توافق، وطمنته على حاجات كثيرة”.

واستكمل هشام جمال حديثه قائلًا “هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها”.

وكشف هشام جمال عن الطلب الوحيد لأحمد زاهر قائلا “في قراءة الفاتحة كان له طلب وحيد، عايزك تاخد بالك من بنتي”.

الجدير بالذكر أن أحمد زاهر كشف أنه من المفترض أن تتم مراسم الخطوبة في بداية الصيف المقبل.

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