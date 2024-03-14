كشف رجل الأعمال هشام ربيع، مفاجأة حول أزمته مع طليقته المطربة بوسي، وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية بعدما دخل طليقها السجن في سبيل حمايتها.

بوسي وطليقها هشام ربيع

وقال هشام ربيع، إنه اكتشف أن طليقته كانت متزوجة مرتين قبل زواجهما ولم تخبره بذلك، معلقًا: اكتشفت حاجات غريبة أوى، وهي إن الست دي كانت متجوزة قبلي اتنين وأنا معرفش، اللى كنت أعرفه فطين اللى هو وليد أبو ياسين، التانى اللى في النص ده أنا معرفوش.

وتابع هشام ربيع: بدأت حياتها معايا بكذب إن هي كانت متجوزة قبلي ومقلتش ليا، حتى أنا قلتلها إزاى يا بوسي نحط إيدينا في إيدين بعض وإحنا جواز على سنة لله وروسوله وفرح وعيلة محترمة وأسرة ونسب، وفي الآخر إنتي متجوزة قبلي ومقولتيش ليا طبعا مكنش ليها رد لأن كان الموضوع اتعرف.

هشام ربيع يكذّب تصريحات بوسي حول سبب الإنفصال

وفي سياق آخر، رد هشام ربيع على تصريحات طليقته المطربة بوسي، التي أدلت بها خلال أحد البرامج التليفزيونية، حيث قال: كل الردود بتاعتها عبارة عن كذب، وأنا بصراحة مقدرتش أسكت، كنت لازم أدخل، وأوضح لكل الناس وبالذات أصحابي وأهلي أن الست دي كلامها كذب وبتتنفس كذب، سألتها الأستاذة بسمة سؤال واضح وصريح سبب الانفصال بينكم إيه، فردت بوسي قالت لها أصل الناس كانت بتقوله كلام في ودنه وكلام كده لا يعقل يعني.

وتابع هشام ربيع: أنا بعرفكم وبقولكم الحقيقة طلقت بوسي لأن دخلت بسببها السجن 4 شهور ودفعت عشانها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي مكون من طليقها الله يرحمه ويسامحه وعيلته وخليتها حرة اللهم لك الحمد، وفي الآخر الست دي مجتش زارتني خلال الـ 4 شهور وفي كشوفات في السجن تثبت ده عشان هي بتكذب كتير خرجت من السجن بتتهرب مني وقافلة باب البيت ومش عايزة تقابلني، وده اللى جاب ليا صاعقة ولاقيت نفسي هتجنن.

حديث بوسي عن هشام ربيع

وكانت قد حلت المطربة الشعبية بوسي ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة “برنامج العرافة” على قناة “النهار”، وأدلت بوسي ببعض التصريحات التي أثارت الجدل بشكل واسع، بخصوص طليقها رجل الأعمال هشام ربيع.

وتحدثت الفنانة بوسي، عن كواليس دخول هشام ربيع السجن مؤكدةً: أنه دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ”العصابة”، الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، معقبة: “انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي”.

وأضافت: “دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له، الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه ولسه بحبه”.

مشاجرة بوسي وهشام ربيع

يُذكر أنه وقع شجار بين بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع في إحدى فنادق منطقة التجمع الخامس، في شهر ديسمبر الماضي، وأشار هشام ربيع خلال تصريحات سابقة مؤخرًا، إلى أنه كان موجودًا في الفندق للاحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه، وتفاجأ بوجود بوسي في نفس الفندق من أجل عملها، قائلًا: مسلمتش عليها وقولتلها كنت متخيل إنك هتطلعي أجدع وتسألي عليّا، ردت قالتلي لا أنا بسأل عليك، مضيفًا: من هنا زاد النقاش بيننا.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »