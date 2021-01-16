تداولت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة علي السوشيال ميديا، اثنان من مقاطع الفيديو شهدت ظهور الراقصة الإستعراضية “نجوي فؤاد”، من داخل منزلها، وذلك اثناء زيارة أحد أطباء التجميل لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 16 يناير /كانون الثاني، واتضح في هذا الفيديو التغير الذي طرأ عليها منذ آخر ظهور لها.

وبالرغم من الشكوى التي خرجت بها الفنانة نجوي فؤاد من قبل ومطالبتها بالعمل وتدخل نقيب الفنانين لتوفير فرصة عمل لها بسبب الضائقة المادية التي يمر بها الكثيرون من نجوم الفن، ظهرت نجوى داخل منزلها الذي اتسم بالفخامة وأشاد به الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا تلك المقاطع .

وكانت الفنانة نجوي فؤاد قد خرجت الأيام الماضية وأعلنت عن انها تعاني من عدة أمراض أهمها آلام الظهر والتي ترقد بسببها علي الألواح الخشبية منذ أيام، وطالبها الطبيب المعالج لها بأن تظل في منزلها لمدة 3 أسابيع حتي لا تتأثر حالتها الصحية .

في سياقٍ آخر، تحدثت الفنانة نجوي فؤاد عن اشتياقها لاصدقائها وأقاربها التي كانت تفضل المكوث معهم طوال الفترة الماضية، والتي تبتعد عنهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وعلي ناحية أخرى نفت نجوي فؤاد قيامها بإجراء أي عمليات جراحية في قدمها مؤكدة انها تسير بشكل جيد ولا تعاني من أي آلام في قدمها.

وأعربت عن سعادتها بكفالتها لابنة ربتها حتى تزوجت وأن هذه الفتاة عوضتها عن الأمومة التي فقدتها، وأوضحت أن التي تراه حاليا من جيل الشباب لا يرضيها تماما لذلك لم تشعر بالغضب من فكرة أنها لم تنجب من أزواجها .

وأشارت الفنانة نجوي فؤاد، إلى أنها تشارك حالياً فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.