تداولت بعض الحسابات الناشطة الفنّية المعنية بأخبار الفنانين على السوشيال ميديا، بعض اللقطات الحديثه للفنان المعتزل محمد العربي بعد قرار أعتزاله واختفائه لمده قاربت الـ 30 عاماً، كما تداولوا صوراً أخري لزوجته الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وأخري مع إبنتيهما: “إيمان، غفران”.

حيث بعد أن مضت سنوات على اتخاذ محمد العربي قرار الاعتزال والتوجه إلى الجماعات الدينية وهو القرار الذي تمسك به فاحتجب كلياً عن الظهور في الإعلام لمدة تجاوزت 30 سنة، ولكن في لقاء له مع أحد المشايخ في السعودية أثناء أداءه فريضة الحج، انتشر فيديو على موقع يوتيوب يظهر كيف أصبح شكله بعد سنوات الغياب والتقدم في السن. وهذا ما أثار الجدل علي مواقع التواصل.

الفنان محمد العربي وزوجته الفنانة المعتزلة هناء ثروت

يُشار إلي الفنان أن محمد العربي تزوج مرتين من داخل الوسط الفنى أولهما كانت من الفنانة نادية أرسلان وذلك قبل اعتزال محمد العربي الفن مبكرًا، والابتعاد عن الأنظار، ثم أنفصلا ليتزوج من الفنانة هناء ثروت التى أعتزلت الفن مع زوجها في نفس الوقت ورزقا بـ 3 فتيات هن: “إيمان، غفران، ونوران”.

الفنان محمد العربي في أحدث ظهور

محمد العربي الآن بعد مرور 30 عامًاً من الأعتزال

ولد الفنان محمد العربي، يوم 2 أغسطس عام 1946م لأسرة فنّية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري، بدأ مشواره الفني في السبعينات عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.رصيد محمد العربي، الفني يقترب من 60 عملا أبرزها: (أبوالعلا البشري، أولاد أدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس). ومن أعماله السينمائية (حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة).

الفنانة هناء ثروت

أما زوجته الفنانة هناء ثروت، يُذكر أنها ولدت في يوم 25 فبراير 1954 م، وبدأت مشوارها الفنى في السبعينيات، قبل اعتزالها الفن وارتداءها “الحجاب” وزواجها من الفنان محمد العربي، قدمت مايقرب من 50 عملا فنيًا، أبرزها: (أولاد أدم، محمد رسول الله، المصيدة، أيام العذاب، وفاء بلا نهاية، عم حمزة)، ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها هناء ثروت: (بائعة الحب، وتمضي الأيام، درب اللبانة، لا تظلموا النساء).

اعتزلت هناء ثروت التمثيل، وهى في عِز تألقها قبل نهاية الثمانينيات، بعد زواجها من الفنان محمد العربي، وحفظت القرآن الكريم، وأنشأت دارًا للأيتام.

وقال الفنان محمد نجم في أحد البرامج، إنّ الفنانة هناء ثروت اعتزلت التمثيل بسببه، بعد أنّ ذهب بها للشيخ الشعراوي، وبعدها ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي، وتابع: “أرفض ظهور أي ممثلة عارية في أي من عروضي المسرحية، أنا مسؤول عما ترتديه الفنانات، ويجب أنّ تظهر الممثلة بملابس محتشمة، الأمر ليس شدة بل قيمة”.