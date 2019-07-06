الصفحة الرئيسية فن هكذا اطلت غادة عبد الرازق في عيد ميلادها الـ 54!

هكذا اطلت غادة عبد الرازق في عيد ميلادها الـ 54!

بواسطة -
0 88
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

أطلت الفنانة المصرية عادة عبد الرازق بعد فترة غياب لتشارك متابعيها بصورة جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 54 وذلك من خلال حسابها على انستغرام.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة وهي تضع يدها على خدها مرتدية ثوب باللون الأزرق وعلقت على الصورة قائلة “عيد ميلاد سعيد ليا”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

💙💙💙💙💙💙 عيد ميلاد سعيد لية 😂😂😂😂😂😂😂😉🙈

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

يذكر أن غادة عبد الرازق تتواجد حاليا في جزر المالديف للاستمتاع بإجازتها الصيفية.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.