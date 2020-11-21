نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور يظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان بجانب مطرب إسرائيلي مشهور في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حاول محمد رمضان الدفاع عن نفسه بعدما أثارت صورة له مع الفنان الإسرائيلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بالتأكيد على أنه ليس هناك مجال كي يسال كل واحد عن جنسيته.

فقد نشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم#ثقة_في_الله_نجاح#محمد_رمضان”.

إلا أن مطرب إسرائيلي آخر باسم إلعاد تسفاني نشر صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية أثار ضحة خلال الساعات الأخيرة بعدما نشر صورة لمحمد رمضان المطرب الإسرائيلي عومير آدام، إلى جانب المغرد الإماراتي حمد المزروعي في دبي.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

الصورة ذاتها، نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، محتفيا بظهور النجم المصري مع المطرب الإسرائيلي.

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

وفي وقت لاحق، عاد حساب “إسرائيل بالعربية” مجددا ونشر صورة جديدة لمحمد رمضان لكن هذه المرة مع اللاعب الإسرائيلي المحترف في نادي النصر الإماراتي ضياء سبع.

وعلق “إسرائيل بالعربية” على الصورة ” النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي”.

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي pic.twitter.com/jjjn29bFmH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020