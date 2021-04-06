ردت نور الهدى الزوجة الاولى الفنان المصري الشعبي، سعد الصغير، بغضب، أمس الاثنين، على إعلان زواجه من ممثلة شابة تدعى، برلنتي عامر.

وكتبت نور الهدى، الزوجة الأولى لسعد الصغير، عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “حسبي الله ونعم الوكيل يارب أشوف فيكم يوم يارب”، بحسب تقارير مصرية.

بعدما نشرت صور تجمعها مع أولادها، وعلقت عليها، قائلة: “عمرى وحياتى ودنيتي، أحمد الله أنني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بهم، سندي وعمرى كله، هؤلاء هم تربيتي وشقاء عمري كله، توتي وحودة ومنة ومودي، يارب يعطيني طولة العمر وأفرح بكم وأعيش وأربي أبنائكم مثلما ربيتكم”.

وكانت برلنتي عامر أعلنت، أمس الأحد، زواجها من سعد الصغير، وذلك في شهر فبراير/ شباط الماضي، وأوضحت أنهما لم يتمكنا من الاحتفال بالمناسبة بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

واعترفت عامر لصحيفة “الوطن” المصرية أن سعد الصغير طلب منها أن يتزوجها عرفي، ولكنها رفضت ذلك لكونها من أسرة كبيرة، ليوافق وتم عقد القران بواسطة المحامي، وطلب منها توثيق الزواج.

واعترفت برلنتي عامر أنها كانت متزوجة في السابق، ولها أبناء، وأكدت أنها تحب زوجها سعد الصغير جدا، ووصفته بـ”أحن مخلوق قابلته في حياتها”.

وكان سعد الصغير صرح، في شهر مارس/ آذار الماضي، أن “زواجه العرفي من الراقصة شمس كان حراما، وأنها قامت بعمل سحر له وتسببت في أن يكره رؤية زوجته أو حتى أمه الراحلة ولكنه استطاع أن يعود لطبيعته، ويكمل حياته الزوجية”.