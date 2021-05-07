ردت الفنانة المصرية نجلاء بدر على بعض الانتقادات التي وجهت لها بسبب دورها في مسلسل “نسل الأغراب” خاصة لناحية عدم اتقانها اللهجة الغجرية وملابسها الجرئية ووصلة الرقص الغجري.

وقالت نجلاء في لقاء مع برنامج mbctrending عن انتقادات لهجتها الصعيدية، إنها تقدم شخصية “غجرية” و “الغجر” لديهم لهجة مختلفة عن أهالي الصعيد، موضحة أن مصحح اللهجة عبد النبي الهواري قال لها ذلك، مشيرة إلى أنها إذا قدمت لهجة “الغجر” لن يفهمها الجمهور، فهم لا ينطقون اللهجة الصعيدية مثل أهالي البلد.

أما عن انتقادات ملابسها ورقصها قالت إن ملابسها لم تكن جريئة فكانت أغلبها طويلة ومقفولة وترتدي إكسسوارات كثيرة، أما عن رقصها فقالت إنها شاهدت فيديوهات لراقصات من “الغجر” وهم لا يرقصون رقص شرقي، قائلة: “أنا رقصت بطريقتهم مش جاية أفرجهم على رقص شرقي”.

مسلسل “نسل الأغراب” يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

ومسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.