رحل سمير غانم أحد عمالقة الفن المصري، الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاما متأثرا بأزمة صحية ألمّت به في نهاية شهر أبريل المنقضي، ثم تدهورت حالته فيما بعد فأُدخل إلى العناية المركزة حتى فارق الحياة.

توفي سمير غانم دون أن يرى حبيبته ورفيقة عمره دلال عبد العزيز المتواجدة في مستشفى أخرى وحالتها الصحية تتطلب متابعة خاصة بعدما ضرب فيروس كورونا جهازها التنفسي وتحتاج علاجًا طويلًا حتى تستعيد صحتها.

ولن تستطيع دلال عبد العزيز من القاء النظرة الأخيرة عليه، حتى أنها لا تعرف شيئًا عن وفاته، ولم تعرف حاليًا خوفًا على تدهور حالتها الصحية أو اصابتها بصدمة تؤثر على علاجها المستمر.

قصة زواج سمير غانم ودلال عبر العزيز

وكان سمير غانم قد كشف، منذ عدة سنوات، خلال حواره في برنامج 100 سؤال مع المذيعة رغدة شلهوب، معلومات عن قصة زواجه من دلال عبد العزيز حيث اعترف انها هي من سعت للزواج منه قائلا “لكن انا رحبت بذلك” وتابع “هي اللي لفت وانت عارفة الانثى عندما تعجب بحد بس وهي شاطرة ما شاء الله عليها ذكية جدا واثبتت لي اني غبي جدا”.

واضاف “فضلت احذرها واقول لها انا اكبر منك بعشرين سنة وقالت لي ما لكش دعوة مش مهم”.