عاد الطفل “باتوهان قراجاقايا” Batuhan karacakaya أو مراد الذي اشتهر في مسلسل “العشق الممنوع” على الساحة مرة أخرى، وهذه المرة لم يكن لدوره أو لشكله وهو طفل، إنما الجدل بعد أن صار شاباً، حيث تناقل عدد من الحسابات الناشطة علي تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صوراً حديثة له.

وظهر الممثل التركي الذي أدى دور الطفل مراد في العمل الشهير بعد مرور أكثر من 12 عاماً على عرض العمل في العالم العربي، وبدا أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله وأنه أصبح شاباً وسيماً جداً. وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات المتابعين على تلك الحسابات.

كما لفت “باتوهان” الأنظار إليه بسبب تمتعه بعضلات مقتوله وقامة فارعة، حيث يبلغ طوله 180 سنتيمتر، وتساءل الروّاد عن سبب غياب الفنان وعما إذا كان المسلسل هو العمل الأخير له أم أنه شارك في أعمال أخرى.

ويشار إلى أن مسلسل “العشق الممنوع” حقق الكثير من النجاح في العالم العربي وجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة التركية ومنهم الممثلة بيرين سات والممثل كيفانش تاتليتوغ والنجمة هازال كايا إلى جانب كل من نباهت جهرة وسلجوق يونتام.

وهو مقتبس من رواية تركية تحمل الاسم نفسه وتم تأليفها بين العامين 1899 و1900 وصورت للمرة الأولى كمسلسل من 6 حلقات بالأبيض والأسود في العام 1970 قبل أن يعاد تصويرها في العام 2008 بميزانية ضخمة جداً.

معلومات عن باتوهان قراجاقايا

يُذكر عن الممثل الشاب باتوهان قرجاقايا أنه يُعد واحدًا من أشهر الفنانين الشباب في تركيا، ولد في 5/ فبراير عام 1997 (24 عامًا)، ويعد من أصغر الفنانين الموجودين في تركيا، حيث بدأ مسيرته الفنية وعمره لا يتجاوز الـ 7 سنوات فقط، ومنذ بداية ظهوره على التليفزيون التركي.

أثبت باتوهان بجدارة براعة تمثيله و ثِقل موهبته، التي تزداد يومًا بعد يوم حتى وقتنا هذا، ولد باتوهان قراجاقايا في العاصمة التركيه اسطنبول، وظهرت موهبته التمثيلية وعشقه للفن منذ صغره، مما جعله يشارك في أول عمل له “اللقاء الكبير” عام 2005، والذي لعب فيه دور الطفل تونتش، ليدرك بعدها باتوهان حياة الشهرة.

ظهر “باتوهان قراجاقايا” في أكثر من عمل درامي في شكله الصغير قبل أن يصبح ذلك الشاب الوسيم، الذي تعشقه كل الفتيات، فبعد ظهوره المميز في مسلسل ” العشق الممنوع ” الذى لقى نجاحًا كبيرًا، حتى أصبح باتوهان معروف في تركيا بل وفي كل الوطن العربي أيضًا بإسم «مراد»، لعب باتوهان دورًا آخر في واحد من أجمل الأعمال السينمائية التركية وهو فيلم “الحب يحب الصدفة

بعد عدة تجارب ناجحة في الأفلام والمسلسلات، لم يتوقف باتوهان عن المشاركة في الأعمال الدرامية التي تترك أثرًا كبيرًا في المشاهدين، ففي عام 2011، ظهر باتوهان مرة أخرى في واحد من أروع مسلسلات الدراما التركية وهو مسلسل “نساء حائرات” بجزئيه الاول والثاني، وهو النسخة التركية عن المسلسل الأمريكي “ربات بيوت يائسات”، كما شارك في بطولة المسلسل الناجح “قيامة أرطغرل” الذي يعد آخر عمل معروف له.

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