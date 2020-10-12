حرصت كل من كنزي وجنى ونور ، بنات الفنان المصري عمرو دياب، على تهنئة والدهن بعيد ميلاده ال 59 وذلك من خلال حسابتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

فقد نشرت كنزي عددا من الصور التى تجمعها ب والدها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: “كل سنة و انت طيب يا بابا …بحبك”.

كذلك نشرت نور عمرو دياب صورة تجمعها بوالدها في طفولتها عبر خاصية الـ “استوري” على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام. وعلقت نور عمرو دياب، على الصورة، “احبك منذ البداية، عيد ميلاد سعيد”.

كذلك نشرت جنا عمرو دياب مقطع فيديو لاحدى اغنيات والدها وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد بابا”.

يذكر ان عمرو دياب لديه اربعة ابناء هم نور من شيرين رضا وعبدالله وكنزي وجنى من السعودية زينة عاشور.

ويحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ59، حيث وُلد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.