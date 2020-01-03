هكذا علقت اليسا على مقتل قاسم سليماني

علقت الفنانة اللبنانية اليسا على الاحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي بلغت ذروتها باغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

فقد كتبت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان… الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو”.

شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان… الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو — Elissa (@elissakh) January 3, 2020

وكان قد استفاقَ العالم الجمعة على خبر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي ما اثار تكهنات ومخاوف من اندلاع مواجهة امريكية ايرانية كبيرة في العراق.