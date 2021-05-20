علقت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على طريقتها على الانباء التي انتشرت منذ امس حول انفصال زوجها الفنان أحمد العوضي عنها.

فقد نشرت ياسمين عبد العزيز مجموعة من العناوين التي انتشرت على عدد من المواقع الاخبارية والتي تحدثت عن هذا الموضوع بالقول: “معقولة!!”.

وكانت انباء انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قد انتشرت بعد ان نشر الاول تدوينة غامضة عبر حسابه على الفايسبوك قال فيها: “إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك”. ليتم اعتباره تلميحا من الفنان حول انفصاله عن ياسمين.

لكن الفنان المصري أكد صباح الخميس في تصريحات صحافية أن الشائعات التي راجت خلال الساعات القليلة الماضية عارية عن الصحة، لافتًا إلى أنها مجرد أقاول تظهر بين الحين والآخر.

ووصف العوضي من أطلقوا هذه الشائعات بـ”الناس الفاضية”، مؤكدًا:”حد يسيب حياته”، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الحديث بشكل يومي على كل شائعة تطارده، لأن الأقاويل كثيرة.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في بطولة مسلسل ”إللي مالوش كبير“ مع ياسمين عبد العزيز الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وكان يجسد شخصية ”سيف الخديوي“.