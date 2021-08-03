علق الفنان المصري محمد رمضان على طريقته الخاصة على الحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهامًا بالسب والقذف.

ونشر ”رمضان“ فيديو عبر حسابه على انستغرام يتضمن نص الحكم الصادر له، مركبًا ”كتابة“ على مقطع قصير لـ“أديب“ وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”إم بي سي“، مع مقطع آخر من أغنية ”ثابت“.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو، قائلًا:“ الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه“، ليجد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور معه، وهناك من بارك له على الحكم، والبعض انتقده وطالبه بالتوقف عن الاستفزاز.

وكانت محكمة مصرية، قضت، الأحد الماضي، بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه (636 دولارًا)، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من قِبل الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي المصري.

يذكر أنه في 5 حزيران/ يونيو الماضي، شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجومًا لاذعًا على الفنان المصري محمد رمضان، عقب إعلانه التحفظ على أمواله، مؤكدًا أن ”رمضان“ أوهم الجمهور بأنه وأمواله ملك لبلده، رغم أن التحفظ على الأموال جاء بسبب حكم قضائي لا بد من تنفيذه بشأن مبلغ التعويض للطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر.