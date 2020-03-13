هكذا هنأت اخلاص جنيفان زوجها صابر الرباعي بعيد ميلاده

حرصت إخلاص جنيفان على توجيه رسالة الى زوجها الفنان صابر الرباعي احتفالا بعيد ميلاده الـ53 الذي يوافق اليوم الجمعة‘ إذ إنه من مواليد 13 مارس 1967.

ونشرت إخلاص جنيفان، صورة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “كل عام وأنت لقلبي مصدر الفرح.. عيد ميلاد سعيد يا غالي، ربي يحفظك لنا”.

يذكر أن صابر الرباعي تزوج بزوجته الثانية التونسية إخلاص جنيفان عام 2013 ورزق 2014 بإبنه الأصغر جود هادي وفي نوفمبر 2016 رزق بإبنه الثاني أمير.