على مدار الساعات الماضية تصدرت “نور” مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب دقائق من إعلان نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا والفنان عمرو دياب نيتها على الزفاف.

وأبدت سعادتها الكبيرة للتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بعد الزواج، وهذا ما أكد لمتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن ما تم نشره من اخبار حول اقامتها برفقة حبيبها في منزل واحد قبل الزواج ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكما كان حال الإحتفال بسيط، إذ ظهرت نور دياب، بفستان بسيط مزين بالورود، في حين اختار خطيبها إطلالة كاجوال، وعلّقت نور على الصور: “أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجأني وقدم لي عرض زواج”، ولم توضح نور، إذا كانا يرتبان لحفل خطوبة أم لا.

وترتبط نور عمرو دياب بالمصور ومدرب اللياقة البدنية “كيران وودورد” منذ حوالي 5 أشهر.. وهو بريطاني من أصول إفريقية، واعتاد خلال الفترة الماضية على نشر أكثر من صورة لنور دياب، وعلق عليها: أحبك.

نرشح لك – فنانة مصرية تشن هجوما على نور عمرو دياب : ” شئ مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود “

وكانت “نور عمرو دياب” قد فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانها خبر خطوبتها لأول مرة. فقد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستجرام“، مقطع فيديو تحدثت فيه عن التحضيرات، استعدادًا لانتقالها للعيش جنوب لندن مع خطيبها.

وأشارت نور دياب، في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

وقالت: ”أود الذهاب إلى العديد من المحال، نظرًا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة.. أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضًا“.

وتابعت ابنة الفنان المصري، أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورًا لرحلتها مع خطيبها، ومنزلهما، وصورة للخاتم قريبًا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “