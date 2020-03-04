هل الراقصة اليسار مصابة بالكورونا؟

تداول البعض خبر عن إصابة الراقصة اللبنانية إليسار بفيروس كورونا حيث انتشرت صورة لها داخل إحدى المستشفيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن تبيّن لاحقاً أنّ إليسار دخلت المستشفى لكي تتلقى العلاج اللازم إثر إصابتها بنزلة برد حادة بعدما أحيت مؤخراً عدد من الحفلات، ولا تُعاني من “كورونا”.
فقد رد الصحفي عماد حواري، على هذه الشائعات بنشر صورة لإليسار من المستشفى، عبر هسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي إليسار، إنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة “برونشيت” التي أصيبت بها على أثر تعرضها للبرد الشديد مؤخرًا فور خروجها من حفلها الذي قدمت فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف في أربيل ولبنان”.
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اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي #اليسار انها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة "برونشيت" التي اصيبت بها على اثر تعرضها للبرد الشديد مؤخراً فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه اجمل التابلوهات الراقصة ع مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان . دخلت امس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد ان اذن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت . . . بذلك اكذب خبر الشائعة الذي اطلقها البعض بانها مصابة لاسمح الله بوباء #كورونا . . . اليسار اتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد 🧿. . . . @elissardancer . . . . . #germany #berlin #USA #losangeles #newyork #california . #morocco #street #visitlondon #happynewyear #bonjour #peace #love #merrychristmas #morgen #imadhawarifans #imadhawari #imadhawarinews #mydubai #london #paris #cancun #dubai #tunisia #iraq #cairo
وأضاف: “دخلت أمس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد أن أذن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت، وبذلك أكذب خبر الشائعة الذي أطلقها البعض بأنها مصابة لاسمح الله بوباء كورونا.. إليسار أتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد”.