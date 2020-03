هل الراقصة اليسار مصابة بالكورونا؟

View this post on Instagram

اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي #اليسار انها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة "برونشيت" التي اصيبت بها على اثر تعرضها للبرد الشديد مؤخراً فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه اجمل التابلوهات الراقصة ع مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان . دخلت امس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد ان اذن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت . . . بذلك اكذب خبر الشائعة الذي اطلقها البعض بانها مصابة لاسمح الله بوباء #كورونا . . . اليسار اتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد 🧿. . . . @elissardancer