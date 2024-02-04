في أول رد للفنان طارق صبري على خبر انفصاله عن شيري عادل في مقابلة على هامش فعاليات حفل “ملتقى التميز والإبداع العربي” في دورته الثانية.

طارق صبري يكشف حقيقه انفصاله عن شيري عادل

حيث قال طارق صبري في أحد التصريحات التلفزيونية عند سؤاله عن حقيقه انفصاله عن شيري عادل قائلًا : “لا تعليق، أنا لا أعلق على الحاجات الشخصية، إحنا ورانا ايه غير الكلام”.

وأضاف : “أنه لا ينزعج من أسئلة المذيعين والصحافة، معلقًا: من حق أي حد يسأل ويتكلم واحنا بردوا لينا الحق اننا منردش”.

شائعات انفصال شيري عادل عن طارق صبري

وكان الثنائي قد تصدرا حديث الجمهور في شهر ديسمبر الماضي عقب انتشار أخبار انفصالها بعد مرور عام على ارتباطهما.

ونقلت مواقع التواصل الأجتماعي عن مقربين من شيري وطارق حينها تأكيد انفصالهما، ولكنهما يتكتمان على الخبر، حتى لا يؤثر ذلك على الأعمال الفنية التي يشاركان فيها.

حذفا صورهما معاً

وقام الثنائي بحذف صورهما عبر حسابيهما على “إنستجرام”، واكتفى كلاهما بالترويج لأعماله الفنية فقط، فيما التزما الصمت حتى الآن تجاه هذه الأنباء، ولم ينفياها أو يؤكداها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انفصال النجمين المصريين، ففي بداية شهر تشرين الأول الماضي، ردَّ طارق صبري على حذف صوره من حساب “شيري” بالقول إن سبب ذلك كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقًا: “الله يِهدي إللي بيطلع شائعات”.

شيري عادل تتجاهل انباء الاطلاق

وفي أول رد فعل منها، لم تعلق شيري عادل على أخبار انفصالها رغم إخفاء صورها مع طارق صبري من حسابها عبر تطبيق انستجرام.

ونشرت شيري عادل عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، صور وفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا.

مسلسل “الوصفة السحرية”

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصويره تمهيداً لعرضه نهاية العام الجاري، على إحدى القنوت الفضائية.

العمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

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