هل انفصلت نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو؟

ترددت العديد من الأخبار التي تفيد بأن النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ قد انفصلت عن زوجها النجم التركي ​قادير دوغلو​، اثر خلاف وقع بينهما بسبب اهمالها له، الأمر الذي نفته نسليهان واصفة هذه الأخبار بالعارية عن الصحة، مستغربة ايضا عن سبب اطلاق هذه الإشاعة.

واضافت نسليهان انهما مشغولان حاليا بأعمالهما الجديدة، وعلاقتهما ممتازة.

الجدير ذكره ان نسليهان أتاغول عبّرت مؤخرا ايضا عن انزعاجها من الشائعات المتداولة حديثا، وهي انه يوجد خلافات شديدة بينها وبين زوجها النجم التركي قادير أوغلو بسبب تدخله في مسلسلها الجديد “ابنة السفير”، وطلبه من الشركة المنتجة ان تحذف بعض المشاهد الساخنة التي جمعت زوجته بالنجم التركي أنجين أكيوريك.