بعد مرور سنوات طويلة عن الأضواء والفن، إلا أن الفنانة مونيا ماتزال حاضرة في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور بعد تقديم العديد من الأعمال الناجحة مثل شخصية «ألفت» في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الراحل نور الشريف والنجوم ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف ومصطفي شعبان.

وعلي امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة والعديد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للزوجة الرابعة للحاج متولي وقد تغير شكلها تمامًا، بعدما تقدمت بالعمر، وتفاعل الروّاد مع تلك الصور وتداولوها بشكلٍ كبير.

وبعد البحث تبين أن الصور المتداولة للفنانة «مونيا»، كان مصدرها صفحة لإحدي مراكز التجميل، فمن الواضح أن الفنانة تستعد للرجوع إلي الساحة الفنية بعد غياب سنوات، وتحضر لعمل درامي جديد في رمضان 2021 المقبل.

يُشار أن الإسم الحقيقي لـ ألفت، هو مونيا، وهي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 31 يوليو 1969م، وتبلغ من العمر 51 عامًا، كانت بدايتها الفنّية حين شاهدها الملحن بليغ حمدي وهي تغني في أحد الأفراح بالإسكندرية فطلب منها أن تلتحق بمعهد الموسيقى العربية لأستكمال دراستها وهو من قام بأختيار لها اسم مونيا ليكون اسم الشهرة الخاص بها.

وقد بدأت مونيا مشوارها مع التمثيل بداية من عام 2001 ومن أشهر أعمالها النساء قادمون ومشوار امرأة وألف ليلة وليلة ومن غير ميعاد والست أصيلة وعلى مستوى الغناء فأشهر أغانيها كانت بعنوان «ميتو» وهو اسم الدلع الذي كانت تنادي به النجم نور الشريف في مسلسل الحاج متولي.

أما عن مثلها الأعلي في الغناء فقد قالت مونيا في تصريح صحفي سابق: “فايزة أحمد التي أغني أعمالها أمام الجمهور وقد حققت شهرة كبيرة من خلال أدائي لأغنية حمال الأسية يا قلبي كما أحب الدلوعة شادية”.