تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة للممثلة المصرية المعتزلة “شيرين عبد الدايم” التى قامت بدور “اشكيناز” إبنة “الحاج متولي” الذي قام بدوره الفنان القدير الراحل “نور الشريف” في “مسلسل عائلة الحاج متولي” الشهير، وذلك بعد مرور 19 عاماً علي عرضه .

شيرين عبد الدائم التى قامت بدور اشكيناز ابنة مديحة الشخصية التي أدتها الفنانة “سمية الخشاب”، وفي سياق الأحداث لم يكن والدها نور الشريف يعرف كيف ينطق اسمها، أما هي فكانت مشاهدها مع أبيها تطلب منه أن يشتري لها سيارة.

وظهرت شيرين عبد الدايم المعروفه بـ اشكيناز في الصورة الحديثة المتداولة لها وهي ترتدي الحجاب، وتفاعل الجمهور مع شكلها الآن ما بين متغزلين بجمالها وبين مشيرين إلى أن ملامحها اختلفت عن السابق، لم يخل الأمر من التساؤل عن سبب ابتعادها عن الفن؟

الممثلة المعتزلة “شيرين عبد الدايم” التى قامت بدور اشكيناز في مسلسل عائلة الحاج متولي بعد مرور 19 عام

يُشار إلي أن الممثلة شيرين عبد الدايم بعد مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي عام 2001، توقفت عدة سنوات وعادت للعمل في الفن من جديد عام 2005 من خلال “فيلم علي سبايسي” مع سمية الخشاب والفنان حكيم، لكنها اختفت تماماً عن الساحة الفنية، ولم تشارك في أي أعمال تذكر، لتعود من جديد تتسلط عليها الأضواء بعد تداول صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

مسلسل عائلة الحاج متولي حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، وتناول قضية تعدد الزوجات في إطار طريف. وشاركت فيه إلى جانب الفنان القدير نور الشريف كل من الفنانات فادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وميمي جمال وإنعام سالوسة والراحلة رجاء الجداوي والفنانين مصطفى شعبان ومجدي كامل وفاروق فلوكس وآخرون. وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج مدحت النقلي.