من منا لا يتذكر الفنان القدير صلاح ذو الفقار الذى رحل عن دنيانا يوم 22 ديسمبر عام 1993، بعد مسيرة عطاء فنية ناجحة ترك خلالها بصمات واضحة فى تاريخ السينما المصرية، وما زالت أدواره فى أذهان المشاهدين، خاصة فى أفلام مراتى مدير عام، الناصر صلاح الدين، وعفريت مراتى وأيضا دور شلش فى مسلسل “عائلة شلش”.

الفنان صلاح ذو الفقار لم يترك إرثاً فنياً فقط بل ترك أيضاً عائلة لطيفة للغاية تعرف عليها الجمهور بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بعدما كشف عشاقه عبر عدة حسابات فنّية على إنستجرام، مجموعة صور نادرة لإبنته الصغري «ليلي» من زوجته الرابعة، والتى هي والدة الفنان الشاب شريف رمزي الذي ورث الفن والتمثيل عن جده الفنان .

يُذكر أن الفنان القدير الراحل صلاح ذو الفقار تزوج 4 مرات، أولهم من السيدة نفيسة بهجت والتى كانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها وهو شاب صغير في عام 1947 وأنجب منها أبنائه أحمد ومنى، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكلياً، إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفاها الله، ليتزوج للمرة الثانية من الفنانة زهرة العلا لمدة استدامت 18 شهرًا فقط.

الزيجة الثالثة لصلاح ذو الفقار التى هي الأشهر، فكانت من الفنانة الراحلة شادية، حيث تزوجها عام 1964 واشتركا معا في عدة أفلام سينمائية، وقدما معًا العديد من الأفلام التي تعتبر من أنجح ماقدما خلال مشوارهما الفني، ولكن لم يدم زواجهما كثيرًا رغم الحب الذي كان بينهما، وانفصل عن شادية نهائيًا عام 1972 وظلا زملاء ولم ينجب منها.

والزيجه الرابعه والأخيرة لـ صلاح ذو الفقار، فكانت من السيدة بهيجة مقبل، من خارج الوسط الفنى، وأنجب منها إبنته (ليلي) التى زوّجها للمنتج الكبير حسن رمزي وأنجبت له حفيده الفنان شريف رمزي، وكان لزوجة ذو الفقار أبناء من زوجها السابق، واعتبرهم صلاح أبناءه وكان يعاملهم بحنان كبير، وتشاركا الكثير من الاهتمامات منها السفر، والالتقاء بالأصدقاء ودام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته، وأوصى أبناءه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية، وفعلوا ما أوصاهم به.

وقال الفنان شريف رمزي خلال مداخلة هاتفية أجراها مؤخراً مع برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يحرص دائماً، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته لأنها أهم شيء في حياته. وأضاف: “بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير وأمهاتنا من صنعتنا الأم السند والضهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم وكل عام أكتب منشوراً عن والدتي في عيد ميلادها”. وكشف أن الأخيرة انفصلت عن والده منذ كان طفلاً صغيراً

وتحدث الفنان الشاب شريف رمزي عن علاقته بجده الفنان الكبير صلاح ذو الفقار من خلال تحقيق صحفي أجراه مؤخراً، فتحدث عنه قائلًا: “كان مثلي الأعلى، وسببا رئيسيا في تكوين شخصيتي بشكل استثنائي، وأنا أشبهه في كثير من الصفات من أتفه الأشياء لأكبرها، كما أنني وجدت من جدي حنينا وعطاء وحبا ورعاية كبيرة”.

وتابع”:كان ينصحني ويحل كل مشاكلي، وعندما علم بموهبتي في التمثيل أصر أن يُنمي فيّ الشخصية الإنسانية قبل الفنية، وكان يحرص على اصطحابي معه في أماكن التصوير، فكنت له أكثر من حفيد و كان يأخذنى تحت ذراعيه دائماً ويسير معي، له الفضل فى تنمية قدراتى الفنية مثل الرسم، وكان يشتري لي كل ما يُنمي موهبتي، فأنا تأسست على يد واحد من أهم الفنانين”.