عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “إكرام عزو” الطفلة بطلة فيلم “عائلة زيزي” للفنانين “فؤاد المهندس” و “سعاد حسني” و”أحمد رمزي” الذي تم عرضه في عام 1963 .

حيث تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورة للطفلة إكرام عزو بطلة فيلم عائلة زيزي في مرحلة الشباب، حيث بدت” عزو” امرأه جميلة ترتدي الحجاب ومازالت تحتفظ ببعض من ملامحها البريئة من طفولتها، وأثارت الصورة حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل. وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الصورة .

بدأت إكرام عزو عملها السينمائي عام 1959 في دور ابن الفنانة الراحلة شادية في فيلم المرأة المجهولة من إخراج محمود ذو الفقار، وفي نفس العام قدمت دورًا صغيرًا في فيلم بين السماء والأرض للمخرج صلاح أبوسيف، وفي عام 1960 قدمها المخرج فطين عبد الوهاب في دور مؤثر في فيلمه الفانوس السحري بطولة الكوميديان الكبير إسماعيل يس، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت على يد فطين عبد الوهاب أيضًا في فيلم عائلة زيزي.

تزوجت إكرام عزو من طبيب الاطفال الدكتور سمير الصاوي وأنجبت ثلاثة ابناء وهم نورهان ليسانس حقوق وأحمد كلية الحقوق قسم إنجليزي إبراهيم ثانوية عامة. وعاشت إكرام وعملت كمدرسة في الامارات ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها .

رغم أن الاطباء نصحوها بالراحة التامة بعد العملية إلا إنها صممت على أداء فريضة الحج بعد العملية بشهر فتوفت بعد أدائها للفريضة بشهرين وذلك في 13 يونيو عام 2001 في الامارات ودفنت في مقابر العائلة بالقاهرة.