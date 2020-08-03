عندما يظهر طفل أو طفلة في فيلم أو مسلسل غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود مواقع التواصل الإجتماعي أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “سوكا” بطلة “فيلم أبو علي” صاحبة الجملة الشهيرة “أهو كيفي كده”.

فبعد أن انتشرت خلال الساعات الأخيرة مجموعة صور لعروس تُدعي “سلمي طارق” من تحضيرات حفل زفافها، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، نسبها البعض للممثلة الشابة “سارة عبد القادر”، صاحبة شخصية “سوكا” في فيلم أبو علي، للنجم “كريم عبد العزيز”، والتي سرعان ما نفتها الممثلة الحقيقية في تصريحات صحفية خاصة .

وأكدت سارة عبد القادر، صاحبة الـ 24 عاماً، انها لم تكن تلك العروسة التي تداول صورها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، مضيفه انها تركت التمثيل في عمر الـ 8سنوات، بعد مشاركته في فيلم أبو علي الذي تم عرضه عام 2005، عقب وفاة الريجيسير “عمر” المسئول عن ترشيحها للأفلام في هذا الوقت.

الممثلة “سارة محمد عبدالقادر” التى لعبت دور الطفلة سوكا في “فيلم أبو علي” بعد مرور 15 عاماً

وحرصت “سارة عبد القادر” المقيمة في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، على توثيق تصريحاتها، بمجموعة من الصور لمراحل زمنية مختلفة لها في الكثير من المواقف والأماكن المختلفة، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب بعكس الصور المتداولة للعروس.

الممثلة الحقيقية التى لعبت دور الطفلة “سوكا” في فيلم أبو علي

سارة عبد القادر الشهيرة بـ سوكا

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها صور مزيفة للفتاة التى تُدعي سلمي طارق التى تنتحل شخصية سوكا الشهيرة، ففي عام 2018 ظهرت في جلسة تصوير خضعت لها على يد خبيرة التجميل نداء محسن، وانهالت الأسئلة على اللقطات للتأكد من أنها حقا الطفلة سوكا الشهيرة، خاصة وأنها بدت مختلفة كلياً عن الصورة السابقة المطبوعة في الأذهان.

سلمي طارق صاحبة الصور المزيفية التى تنتحل شخصية “سوكا”

يُذكر أن فيلم أبو علي من بطولة النجم كريم عبد العزيز ، منى زكي، طلعت زكريا، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال، عُرض لأول مرة في عام 2005، واستطاع أن يحقق من النجاح ما جعل من إيفيهاته مادة متداولة في الشارع المصري والعربي، وكان أشهرها ” خواجة فلس باع البورنيطة .. باعها واتجوز مين البنت سوكا العبيطة”.