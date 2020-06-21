تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة مجموعة من الصور من جلسة تصوير حديثة للطفل “عبدالله رمضان” الذي شارك قبل 10 سنوات في بطولة فيلم “عسل أسود” مع النجم الكبير “أحمد حلمي”، والذي أشتهر بإسم حماصة .

وتفاعل مع تلك الصور عدد كبير من المتابعين وروّاد السوشيال ميديا، الذين أكدوا ان ملامح الطفل تغيرت تماماً عما أعتاده الجمهور في الفيلم، وأكد البعض انه أصبح شاباً وسيماً، بينما تسائل البعض عن مشاركته في أدوار أخري .

الطفل “عبدالله رمضان” بعد مرور 10 سنوات من عرض فيلم عسل أسود

الطفل “عبدالله رمضان” الذي لعب دور “حماصة” بين الماضي والحاضر

عبد الله رمضان” الذي شارك في بطولة فيلم “عسل أسود” بدور “حماصة””

يُذكر أن فيلم “عسل أسود” شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، أحمد حلمي وإيمي سمير غانم وإدوارد وإنعام سالوسة وهشام اسماعيل وآخرون، واستطاع هذا الفيلم أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه عام 2010، ويتناول الفيلم قصة الشاب “مصري” الذي هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عامًا يعود إلي مصر رغبة في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلي أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير المعاملة ويوجه الكثير من الصعوبات .