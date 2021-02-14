عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “مدحت جمال” الطفل بطل “فيلم الحفيد” للفنان الراحل “عبد المنعم مدبولي” والفنانة “كريمة مختار” الذي تم عرضه في عام (1974) م.

حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مجموعة من صور للطفل مدحت جمال الشهير بـ “عاطف” بطل فيلم الحفيد بعد مرور 47 عاماً علي عرض الفيلم، بعدما صار رجلاً في عقده الخامس، وأثارت الصور حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل بسبب تغير ملامحه. وتفاعل عدد كبير من الروّاد مع تلك الصور .

مدحت جمال، من مواليد 15 مايو عام 1966م، أي أنه يبلغ من العمر 54 عامًا، وهو فنان يحمل الجنسية المصرية، كانت بدايته الفعلية مع مجال التمثيل في عقد السبعينيات، وهو في العقد الأول من عمره، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، لعل أبرزها “الحفيد”.

بداية مسيرة مدحت جمال كانت عندما أعلنت فرقة ثلاثى أضواء المسرح عن مسابقة لاختيار أطفال للمشاركة فى مسرحية موسيقى فى الحى الشرقى عام 1972، وكان وقتها عمره 6 سنوات، فرأى والده فيه الموهبة، كما أنه أصغر إخوته ولم يسبقه أى منهم إلى عالم الفن. وبعد هذا الدور قدم دور عاطف بفيلم الحفيد وتوالت عليه بعدها العديد من الأعمال.

كما أشتهر مدحت جمال الشهير بــ عاطف، أيضاً من خلال تأديته للأدوار الصغيرة في دور الطفل المميز، وكان مدحت وجهًا مألوفًا لدي الملايين من الأشخاص الذين كانوا يتابعون الأفلام و المسلسلات و أيضًا المسرحيات عبر شاشة التلفزيون، حيث كان دائم الظهور عليها في تلك الفترة.

مدحت جمال أشتهر وهو طفل في العقد الأول من عمره بلقب “صاحب العيون الخضراء”، اللقب الذي أهله إلي جانب موهبته وخفة ظله للمشاركة في أفلام شهيرة منها “حب أحلى من حب” و”وعادت الحياة” و”شياطين إلى الأبد” ومسرحيات منها “موسيقى في الحي الشرقي” ومسلسل “أوراق الورد” مع لفنانة الراحلة وردة. وتوالت مشاركاته الفنّية ثم أنتهى مشواره الفني مع نهاية السبعينيات.