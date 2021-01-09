بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية وعدم تقديمها أي أعمال فنية طوال تلك الفترة خرجت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في مداخلة هاتفية في برنامج “المساء مع قصواء” عبر قناة TeN، لتطمئن محبيها على حالتها الصحية وتكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت إنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، وحالياً ملتزمة بالعزل المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، نافية أن تكون اعتزلت الفن.

وتابعت: “الحكاية أن الواحد لما بيعمل تاريخ كويس، بيتعب فيه وبييقى مخلص في عمله عشان يبقاله جمهور بيثق في الحاجة اللي بيقدمها، لازم يحافظ على ده وأختار جيداً”.

ووجهت رسالة إلى نجمات الجيل الحالي بضرورة الإخلاص في فنهن واحترام ثقة وحب الجمهور لهن.

وأضافت: لا أقبل أي عمل فني من باب التواجد على الساحة الفنية، فأنا أحترم فني ونفسي بالمقام الأول، وبالطبع الجمهور الذي أحبني وما زلت أسمع منه كل خير وكلام حلو”.

وأوضحت أنها لا تبحث عن عمل معين للعودة من خلاله إلى الساحة الفنية من جديد، ولكنها تنتظر العمل الجيد الذي يضيف لتاريخها.

وتابعت قائلة: “أصل أنا عملت كل حاجة، فيعني مش ناقص حاجة أو دور نفسي فيه”

يذكر أن آخر أعمال ليلى طاهر كان سيت كوم “الباب في الباب”، وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد بدوي.