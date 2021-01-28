علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض نجوم ونجمات الزمن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، إبن الممثلة الكوميديه الراحلة “أنجيل آرام”، الشيف المعروف “أيمن عفيفي”، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة بعد تداول الروّاد صوراً له، حيث أنه قدم عدة برامج طبخ على شاشات الفضائيات آخرها كان برنامج “مطبخ 10/10” على شاشة قناة Ten، واستطاع بتلك الصور أن يحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن ذلك الشيف المعروف يُشبه إلي حد كبير والدته الفنانة الراحلة.

الشيف أيمن عفيفي إبن الفنانة الراحلة أنجيل آرام

الشيف أيمن عفيفي إبن الفنانة الراحلة أنجيل آرام

كما تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لحفيدة الفنانة الرحلة أنجيل آرام، الشابة سارة أيمن عفيفي، التى لاتزال في مرحلة الدراسة ولكن أوضحت تلك الصور الشبه الكبير يجمعها بجدتها الراحلة كما والدها الشيف أيمن عفيفي. ووصفها الكثيرون بإنها “نُسخة” من جدتها.

سارة إبنة الشيف أيمن عفيفي وحفيدة الفنانة الراحلة أنجيل آرام



سارة أيمن عفيفي حفيدة الفنانة الراحلة أنجيل آرام

الفنانة أنجيل آرام واحدة من أكثر الفنانات الكوميديانات المحبوبات من الجمهور والتي شاركت في أعمال من الزمن الجميل بالأبيض والأسود ثم امتد نشاطها الفني إلى سنوات قليلة قبل رحيلها عن عالمنا، وهي من الفنانات المصريات ذوات الأصول الأرمنية وقد تخرجت من المعهد العالي للسينما لتدخل الوسط الفني بشكلها المميز وخفة دمها العالية وشاركت على مدى سنوات عملها بأكثر من 100 عمل بين السينما والدراما والمسرح لترحل عن عالمنا في صمت عام 2011.

إسمها بالكامل أنجيل آرام رابزيان، ولدت في القاهرة 27 مايو 1946. حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، شاركت لأول مرة بدور صغير في فيلم “جزيرة العشاق” والذي عرض عام 1968. من أبرز أدوارها “خيرية” في فيلم “الزواج على الطريقة الحديثة”، و”سمسمة” في مسرحية “الزعيم”، و”منى” في “البحث عن فضيحة”، وكان آخر أعمالها مسلسل “إحنا نروح القسم” الذي عرض عام 2001.

والد “أنجيل” من أصل أرمني، وبحسب الناقد خطاب معوض خطاب فقد أشهر إسلامه من أجل الزواج من والدتها، وهي سيدة صعيدية. وتعرفت أنجيل على زوجها المونتير عفيفي حسين في أستوديو الأهرام، إذ بدأت عملها مونتيرة بالأفلام قبل دخولها التمثيل.

برأيكم من يشبه الفنانة الرحلة أنجيل آرام أكثر، إبنها أم حفيدتها؟ شاركونا في التعليقات