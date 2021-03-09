علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والاعمال الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء المطرب والملحن نادر حمدي، الذي يعد واحدًا من أهم موزعي الموسيقى فى مصر والوطن العربي، حيث أنه قدم عدد هائل من أهم الاغنيات الموزعة فى تاريخ الأغنية الحديثة من بينها عدة أغنيات للنجم عمرو دياب أبرزها اغنيات البوم ليلي نهاري ومنها أغنية قصاد عيني، وقويني بيك للفنانة سميرة سعيد، وسألت نفسي للفنان أحمد سعد وغيرها الكثير، كما أنه عضو غنائي فى «فريق واما» وقدم معهم 5 البومات غنائية.

ومن المعلومات التى لا يفصح عنها كثيرًا الفنان نادر حمدي، هي هوية والدته الفنانة عفاف حمدي، التى بدأت مسيرتها في بداية الثمانينات وبرعت فى أداء دور الأم فى العديد من المسلسلات، واشتهرت بمشاركتها فى مسلسل العصيان مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت الفنانة عفاف حمدي، أنه لم يكن هناك أي نية أو تعمد لإخفاء أنها والدة الموزع والمطرب نادر حمدي، هو فقط كان يفضل ألا يقال إنه نجح في مجال عمله بفضل أن والدته ممثلة أو والده المطرب أحمد حمدي، قائلة: «طول عمره ماكانشي عايز يحس إنه اشتغل أو الناس عرفته عشان باباه أو مامته».

وأضافت عفاف حمدي، خلال لقائها مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه بعد ذلك وبعد صور فرح نجلها بالأخص مؤخرًا، بدأ يعرف الكثيرون أنها والدته.

وأوضحت أن زوجها المطرب أحمد حمدي لم يكن يحمل هذا الاسم، بل كان هذا اسما فنيا اختير له مع بدايه احترافه للغناء، وحين أقدم نادر على العمل بنفس المجال، اختار أن يكمل بنفس اسم شهرة والده الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت علاقتها بالفن منذ سن صغيرة حينما درست الموسيقى بأحد المدارس، ثم التحقت بعدها بمعهد الفنون المسرحية.

وألمحت إلى أن أسرتها لا تتوقف على نادر فقط، فلديها أيضا 3 بنات وهن «غادة ودينا ومريم»، كاشفة أنها تعرفت على زوجها المطرب أحمد حمدي خلال أوبريت «شهرزاد».

وكان قد أقام المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، حفل زفافه، علي المنتجة سارة حسني الذي حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، ولكن أكثر ما لفت الانتباه وقتها بالحفل، هو اكتشاف الكثير من الجماهير أن الفنانة عفاف حمدي، هي والدة الموزع الشهير وعضو «فريق واما» الغنائي.